Roma, Giannini stuzzica i tifosi laziali: il ricordo del derby
L'ex calciatore della Roma Giuseppe Giannini si racconta ai taccuini del Corriere dello Sport e ricorda un derby contro la Lazio...
15.11.2025 12:30 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - L'ex capitano giallorosso Giuseppe Giannini è stato accolto con entusiasmo dai propri tifosi durante Roma - Udinese, gara vinta dagli uomini di Gasperini per 2-0.
Infatti, prima dell'inizio della sfida, Giannini si è goduto l'abbraccio della curva sud insieme a Nela e Rizzitelli; mentre oggi ricorda gli anni alla Roma e commenta la gestione attuale ai taccuini del Corriere dello Sport.
Tra le tante tematiche trattate, Giannini ricorda anche i momenti migliori in giallorosso e tra questi torna in particolare su un derby vinto per 3-0, quando stuzzicò i tifosi avversari. Di seguito le sue parole:
"Quando mostrai le tre dita dopo un derby vinto 3-0, mentre i compagni mi alzavano come una bandiera. E tutte le corse dopo i gol".
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.