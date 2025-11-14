Lazio, Duncan commenta i contatti passati: le sue parole
Il centrocampista del Venezia Alfred Duncan ha rilasciato una lunga intervista a Tuttoveneziasport.it, nella quale ha parlato dei temi più importanti relativi alla sua esperienza nei lagunari.
Tra le altre cose, il ghanese ha ricordato il momento del suo approdo nel club veneto avvenuto nell'estate 2024, rispondendo a una domanda su un possibile interesse di Lazio e Udinese proprio in quella sessione di mercato. Queste le sue parole:
"Teniamo il dubbio (ride ndr). Diciamo che delle squadre c'erano, ma come sapete c'erano dei vantaggi a venire qui, ovvero una persona che ammiro e ho avuto come allenatore negli anni passati (Di Francesco ndr). Mi ha fatto crescere e mi ha fatto da papà, convincendomi. Questa è stata la parte decisiva. Poi, sicuramente, dovevo pensare a tante altre cose, come alla mia famiglia che non poteva venire con me e non potevo andare più lontano o in un'altra città, diventando magari scomodo vederli. Quindi, anche queste cose hanno influito sulla mia decisione".