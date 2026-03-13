Lazio, Zaccagni: "Mi manca tanto segnare!". E svela le sue condizioni...
13.03.2026 19:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Nell'intervista rilasciata all'interno del match program di Lazio - Milan, il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni ha parlato delle sue condizioni al ritorno dall'ultimo infortunio e dei pochi gol segnati in questa stagione. Di seguito le sue parole a riguardo.
"Mi manca tanto segnare. Sto finalmente recuperando la mia forma migliore, purtroppo lo stop di circa un mese mi ha condizionato molto. La mia priorità però rimane aiutare la Lazio a vincere".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.