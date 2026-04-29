Agostinelli: "La Lazio è in salute. Per l'Inter va studiato l'attacco..."
Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex calciatore Andrea Agostinelli ha parlato dello stato di forma della Lazio e delle prossime partite che la squadra di Sarri dovrà affrontare, soffermandosi soprattutto sulla finale di Coppa Italia contro l'Inter. Di seguito le sue parole.
“Anche la gara con l’Udinese rappresenta una sintesi di una Lazio in salute. Per la squadra di Sarri è stata una gara buona, utile per testare giocatori, positiva anche per il ritorno al gol di Maldini, oltre che per apprezzare un Pedro del quale continuerei a non fare a meno".
"Quando la Lazio gioca con squadre che si chiudono va in difficoltà. Emerge il difetto di qualità dei singoli in avanti, per questo Sarri ha capito che non potendo comandare il gioco la strada migliore è quella del giocare di rimessa. L’Inter, invece, è completa. Ti fa male sia quando ti chiudi che quando ti scopri".
"Lungo ballottaggio Maldini-Noslin per la finale di Coppa Italia? E’ da ragionare, dipende al tipo di avversario, dagli spazi che ti danno. Ultimamente Noslin ha dimostrato di saper gestire la palla anche con il difensore alle spalle, ma una finale va studiata anche per le mosse che puoi fare in corso d’opera. Ad oggi, preferirei Noslin dall’inizio”.