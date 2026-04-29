Lazio, gli elogi di Buffon e Zoff: Motta risponde alle due leggende

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Dopo i quattro rigori parati contro l'Atalanta da Edoardo Motta sono arrivati i complimenti di Gigi Buffon. Commentando quanto avvenuto alla New Balance Arena, però, la leggenda italiana ha detto che la parata più difficile fatta da Motta non è dagli undici metri, ma su Gianluca Scamacca nel recupero dei tempi regolamentari. Un inervento strepitoso sul colpo di testa dell'attaccante romano che ha permesso alla Lazio di andare in finale di Coppa Italia. Intervenuto ai taccuini di Tuttosport, intervistato da Massimo Giletti, Motta ha commentato quanto detto da Buffon e da Zoff sul suo conto.

"Ho una stima immensa per Buffon, lo vedevo giocare da bambino, quando mi allenavo a Vinovo, e cercavo di carpirgli qualche segreto. Sono felice che fenomeni come Gigi o leggende viventi come Dino Zoff mi seguano e analizzino le mie parate. È una responsabilità enorme, ma anche motivo di orgoglio".