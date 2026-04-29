De Leo rivela: "Mihajlovic poteva allenare la Lazio! Ma non solo..."
29.04.2026 12:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport per Emilio De Leo, in passato vice di Mihajlovic e ora ct di Malta. In particolare ha parlato della carriera di Sinisa e delle squadre a cui spesso è stato vicino. Tra queste c'è anche la Lazio. Di seguito le sue parole a riguardo: “A quale squadra è stato più vicino Sinisa? La Lazio più volte, il Napoli prima di Sarri, anche la Juventus”.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.