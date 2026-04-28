Champions League, Psg-Bayern Monaco irreale: gol e spettacolo al Parco dei Principi
Una finale anticipata in piena regola quella andata in scena al Parco dei Principi dove Psg e Bayern Monaco hanno messo in campo un autentico show nella semifinale d’andata di Champions League con la qualificazione apertissima in vista della gara di ritorno.
9 gol totali, di cui cinque solo nel primo tempo. Apre il rigore trasformato da Harry Kane ma, poco dopo, il Psg pareggia con Kvaratskhelia e poi passa in vantaggio con il gol di Joao Neves. Al 41’ Olise pareggia i conti ma allo scadere della prima frazione di gioco Dembélé segna la rete del 3-2 per il Psg dal dischetto.
Nella ripresa il furore non si arresta e la squadra di Luis Enrique sembra dilagare ancora con Kvaratskhelia e Dembélé che portano i parigini sul 5-2. Il Bayern però non molla e prima con Upamecano e poi con Luis Diaz recupera e fissa il punteggio sul 5-4 con i tedeschi che, tra una settimana, partiranno con lo svantaggio di un gol.
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