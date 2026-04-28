Lazio, senti Orsi: "La stagione non è positiva! I tifosi e la società..."

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© foto di Federico Gaetano

Intervistato dalla redazione di news.superscommesse.it, l’ex portiere Fernando Orsi ha commentato la stagione della Lazio con tutte le difficoltà tra i tanti infortuni e i problemi extra campo con la società. Di seguito le sue parole.

"Lazio? Non si può parlare di una stagione positiva, tutt’altro. È stato un anno complicato, segnato da imprevisti e problemi che hanno inciso profondamente sul rendimento della squadra. È mancato un vero mercato, elemento fondamentale per rinforzare la rosa e dare nuove soluzioni all’allenatore. Anche il rapporto tra tecnico e società non è sembrato sempre sereno, e questo inevitabilmente si riflette sul campo. In più, l’ambiente non ha aiutato: lo stadio spesso vuoto è il segnale di una frattura con i tifosi. Tutti questi fattori messi insieme hanno portato a una stagione al di sotto delle aspettative, soprattutto considerando quanto di buono era stato fatto l’anno precedente".

"Le criticità sono abbastanza evidenti. Prima di tutto, l’assenza di un mercato all’altezza: l’allenatore probabilmente si aspettava rinforzi diversi e si è trovato a lavorare con una rosa che non rispecchiava pienamente le sue idee. Poi c’è stato il fattore ambientale, con un pubblico meno presente e meno coinvolto, che in piazze come la Lazio pesa parecchio. Infine, le aspettative erano alte dopo la stagione precedente, e quando non riesci a mantenerle subentra anche una pressione mentale che complica tutto. È un insieme di fattori che ha condizionato il percorso della squadra".

"Coppa Italia? Arrivare in finale è sicuramente un risultato importante, che dà prestigio e visibilità. Tuttavia, questo non cambia il giudizio complessivo sulla stagione, anzi aumenta i rimpianti: significa che il potenziale per fare meglio c’era. Detto questo, la finale è una partita a sé. L’avversario è di alto livello come l’Inter, probabilmente più forte e più completa, ma in una gara secca può succedere di tutto. La Lazio dovrà giocare al massimo delle sue possibilità e sfruttare ogni occasione".