Lazio, Gentili: "Sarri al Napoli? De Laurentiis ama il colpo di scena..."
28.04.2026 19:30 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Il giornalista Bruno Gentili è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare le voci su un clamoroso ritorno a Napoli di Maurizio Sarri, attualmente sulla panchina della Lazio. Di seguito le sue parole.
"Non è nelle corde di ADL, che ama il colpo di scena, non è tipo da ripiegare su Sarri. Penso che se non dovesse andare in Nazionale, Allegri sarebbe ideale, per tanti motivi. Si adatta a tutte le esigenze, è un parco giocatori che si avvicina al suo modo di intendere il calcio. Al Milan andrà via Allegri, al 100%, ha rotto con tutta la dirigenza. Sicuramente andrà via e correrebbe al Napoli. Sarebbe una bella suggestione".
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.