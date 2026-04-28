GOSSIP | "Non ho bisogno di app di incontri": Sinner in imbarazzo a fine partita
28.04.2026 21:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: TuttoGossipNews.it
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Il colpo di scena nella sfida tra Sinner e il danese Moller è arrivato subito dopo il match, che invece è scivolato via senza sussulti con la vittoria di Jannik in un'ora e 17 minuti 6-2 6-3. C'era poco da chiedere su una partita dominata, e quindi l'intervista in campo è presto scivolata su temi extra tennis, arrivando a spingersi su un terreno pericoloso... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > SINNER <
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.