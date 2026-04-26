Lazio, Massimo Giletti a Formello incontra Sarri e non solo: presto un’intervista - FOTO
26.04.2026 12:30 di Mauro Rossi
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
C’era anche Massimo Giletti a Formello ieri durante la gara tra Lazio Women e Sassuolo. Non la prima volta al Fersini per il noto giornalista, che in più di un’occasione è stato avvistato sugli spalti per una gara delle biancocelesti.
La giornata di ieri, però, aveva un doppio fine. Non solo seguire la gara della Lazio Women, ma anche concentrarsi sulla prima squadra maschile e in particolare su uno dei suoi protagonisti.
Come svelato da un post social dello stesso Massimo Giletti, infatti, la sua presenza a Formello era dovuta a un’intervista per Tuttosport a Edoardo Motta che presto sarà pubblicata dal quotidiano torinese. Di seguito il post, con tanto di foto al fianco di Maurizio Sarri.