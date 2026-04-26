Lazio, Matri esalta Motta: “Abbiamo giovani bravi, serve più fiducia”
26.04.2026 12:00 di Mauro Rossi
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista sulle colonne de la Repubbllica ad Alessandro Matri in vista della gara tra Milan e Juventus, che lo vede nelle vesti di doppio ex.
L’ex attaccante, però, ha un passato anche nella Lazio e proprio in merito ai biancocelesti è stato interrogato sulla recente prestazione di Edoardo Motta in semifinale di Coppa Itallia contro l'Atalanta.
“Lui, Vergara: i giovani bravi li abbiamo” ha detto Alessandro Matri in riferimento al portiere della Lazio. “Bisogna avere più fiducia in loro, sfruttare il mercato interno. Possono rendere in Serie A”.