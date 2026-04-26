Caos arbitri, indagato anche Gervasoni che si autosospende: i dettagli
C’è anche Andrea Gervasoni tra gli indagati nell’inchiesta della Procura di Milano. Il supervisore Var è indagato, riporta la Gazzetta dello Sport, per concorso con altre persone per frode sportiva.
L’avviso di garanzia sarebbe stato notificato venerdì sera, con riferimento a una gara tra Salernitana e Modena dell’8 marzo 2025. Sempre la Gazzetta dello Sport riporta un estratto dell’avviso di garanzia: “Durante lo svolgimento della partita Salernitana-Modena con la concessione del calcio di rigore a favore della squadra emiliana da parte del direttore di gara Antonio Giuia incalzava e sollecitava l'addetto Var Luigi Nasca affinché questi richiamasse Giuia all'on field review ai fini della decisione iniziale sull'episodio di gioco".
A seguito di quanto accaduto anche Andrea Gervasoni, così come fatto del designatore arbitrale di Serie A e B Gianluca Rocchi, ha scelto di autosospendersi.