Rocchi si autosospende, chi lo sostituirà fino a fine stagione? Lo scenario
RASSEGNA STAMPA - L’autosospensione di Gianluca Rocchi lascia un vuoto importante da qui al termine della stagione di Serie A. Il designatore arbitrale per la Can di Serie A e B ha lasciato infatti il suo posto, nonché una situazione abbastanza delicata all’interno dell’AIA, che ora sarà chiamata a indicare un successore ad interim.
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la scelta potrebbe ricadere su Maurizio Ciampi, ex arbitro di Benevento con all’attivo 20 direzioni in Serie A fino al 2012 e 166 in Serie B. Nel 2021 era diventato responsabile della Can C, salvo essere sostituito nell’estate 2025 da Orsato.
L’ex fischietto campano potrebbe quindi prendere il posto di Gianluca Rocchi ad interim e fino al termine della stagione, quando sarebbe poi comunque scaduto il mandato del toscano. Consultazioni tra le parti sono già iniziate, ma molto dipenderà inevitabilmente anche dagli eventi che coinvolgeranno l’ex numero 1 degli arbitri Antonio Zappi davanti al Collegio di garanzia del Coni.