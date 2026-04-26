Lazio, staffetta Patric-Cataldi in regia: Sarri studia tutte le rotazioni
RASSEGNA STAMPA - La mediana della Lazio si prepara a cambiare nuovamente volto. Contro l'Atalanta, Sarri ha lanciato Patric dal primo minuto in cabina di regia, confermando l'ingresso dello spagnolo nelle rotazioni per il ruolo di play. All'Olimpico contro l'Udinese, invece, potrebbe toccare nuovamente a Cataldi, in quella che si prospetta essere un'alternanza studiata in vista della finale di Coppa Italia.
La lunga e costante assenza di Rovella, ha portato Sarri a sperimentare Patric davanti la difesa e, come sottolinea il Corriere dello Sport, lui ha dato fin da subito risposte importanti. Preciso e ordinato nel palleggio, personalità nel verticalizzare e tenace nel recuperare palloni. Il difensore si è dimostrato un'opzione valida anche a centrocampo e ora Mau sa di poterci contare anche in tempi normali, anche solo per far rifiatare i titolari.
Per la finale contro l'Inter, potrebbe tornare a disposizione Rovella, sempre più avanti nel suo percorso di recupero dall'infortunio alla clavicola. In vista dell'appuntamento più importante della stagione potrebbe profilarsi anche una corsa a tre per una maglia da titolare, tenendo a mente che Cataldi resta il punto di riferimento tecnico del centrocampo e parte avanti.