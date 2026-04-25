Lazio, tre diffidati contro l'Udinese: chi rischia di saltare la Cremonese

25.04.2026 19:00 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Lazio, tre diffidati contro l'Udinese: chi rischia di saltare la Cremonese

Lunedì sera allo stadio Olimpico la Lazio chiuderà la 34esima giornata di Serie A affrontando l'Udinese. Reduce dal successo del Maradona sul Napoli e dalla semifinale vinta contro l'Atalanta, la squadra di Sarri vuole continuare la propria striscia positiva per provare a rincorrere l'ottavo posto e tenere il morale alto in vista della finale di Coppa Italia.

Nel match contro i friulani, però, alcuni giocatori dovranno prestare particolare attenzione ai cartellini. Cancellieri, Pedro e Taylor sono infatti diffidati e, in caso di ammonizione, salterebbero la successiva sfida di campionato contro la Cremonese.

Christian Gugliotta
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.