Lazio, Cardone: "La scelta dei tifosi? Rispetto ma non condivido. Vi spiego perché"

24.04.2026 17:45 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Lazio, Cardone: "La scelta dei tifosi? Rispetto ma non condivido. Vi spiego perché"
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© foto di Federico Gaetano

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Giulio Cardone ha parlato di Edoardo Motta, dell'obiettivo della Lazio da qui a fine stagione ma anche della scelta dei tifosi di non entrare allo stadio in occasione di Roma-Lazio. Ecco le parole del giornalista di Repubblica:

"Quella di Motta è una storia favolosa, da Lazio. Io ricordo un Lazio-Inter incredibile del 2009 a Pechino, era la Supercoppa. Quando mi chiedete del divario netto, penso a quello, all’Inter del triplete; la Lazio fece un’impresa incredibile, con sacrificio e grazie alle parate di Muslera. Poi anche le finali con la Juve mettevano la Lazio davanti a tridenti fortissimi. 

L’obiettivo della Lazio, da qui alla finale, è quello di potare tutti. Ma come diceva Sarri, la differenza è tra portarli e averli in condizione, quindi si lavorerà per averli tutti al meglio.

Questa squadra merita affetto e rispetto. La situazione con i tifosi la paga la squadra. L’astio per Lotito ha nettamente superato l’amore e la passione per la Lazio. Non avallo i comportamenti di Lotito, sbaglia tutto nei modi di porsi con la tifoseria, ma va trovata un’altra soluzione. Per me non andare allo stadio non è una soluzione. Prendo atto e rispetto, ma non condivido. La premessa è che tutto nasce da come si pone il presidente, è chiaro; la frase sulla storia della Lazio è la peggiore ma la squadra merita che la sua gente vada allo stadio. Servirebbero contestazioni che non vadano ad incidere sulla squadra”.

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.