Lazio, Capua su Sarri: "Stagione straordinaria! Chiunque si sarebbe arreso"
24.04.2026 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Pino Capua ha commentato la stagione della Lazio soffermandosi sul lavoro di Sarri, che ha portato la formazione biancoceleste in finale di Coppa Italia (il 13 maggio contro l'Inter). Di seguito le sue parole.
"Sarri? Le difficoltà e tutti i problemi che ha avuto la Lazio sono sotto gli occhi di tutti. Chiunque altro al suo posto si sarebbe arreso. A gennaio sono partiti i migliori, per me la stagione è straordinaria, ha anche cambiato modulo di gioco per adattarsi ai giocatori. Ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco, facendo risultati straordinari. Per me è da 8 pieno".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.