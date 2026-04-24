Lazio | Sarri, il futuro è tutto da definire: lo vuole anche l'Atalanta

24.04.2026 14:40 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio | Sarri, il futuro è tutto da definire: lo vuole anche l'Atalanta
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RASSEGNA STAMPA - A fine stagione si deciderà il futuro di Maurizio Sarri. Previsto un incontro tra il tecnico e la Lazio, che probabilmente avverrà dopo la finale di Coppa Italia del 13 maggio contro l'Inter. Non è ancora chiaro se Mau proseguirà il suo percorso nella Capitale, rispettando i due anni di contratto che gli restano. Le parti si confronteranno e si arriverà a una decisione.

Intanto ci sono già diverse squadre interessate a Sarri: una su tutte è la Fiorentina, che l'ha inserito tra i candidati per il post Vanoli. Ma non solo: come riportato da La Repubblica, anche l'Atalanta lo starebbe tenendo d'occhio. In caso di mancata qualificazione all'Europa, infatti, Palladino rischia il posto. A quel punto il Comandante diventerebbe un ottimo sostituto. Prima però viene la Lazio.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.