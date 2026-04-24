Roma, i Friedkin hanno 'cacciato' Ranieri da Trigoria: c'è l'ufficialità

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I Friedkin hanno scelto Gasperini e a farne le spese è Claudio Ranieri. L'indiscrezione lanciata ieri da Radio Mana Mana Sport Roma ha trovato conferme nella mattinata di oggi. La società giallorossa ha reso noto, con un comunicato ufficiale, di aver interrotto il rapporto con il senio advisor Claudio Ranieri.

"L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato. Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi. Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L’AS Roma verrà sempre al primo posto. Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia".