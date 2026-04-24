Lazio, Sarri premia la squadra: un giorno di riposo in più. Il programma

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio è tornata da Bergamo con la finale di Coppa Italia in tasca dopo aver battuto ai rigori l’Atalanta, soddisfazione e orgoglio per i biancocelesti e Sarri dopo una stagione tutt’altro che felice. Lunedì Zaccagni e compagni dovranno affrontare l’Udinese all’Olimpico e nonostante il campionato non offra più obiettivi ambiziosi, sarà comunque fondamentale per arrivare preparati alla finale contro l’Inter.

Il tecnico ha stabilito il programma di lavoro, troppo soddisfatto per come sia andata a Bergamo che, riporta il Corriere dello Sport, ha aggiunto un giorno di riposo rispetto a quanto aveva stabilito inizialmente. La squadra non si è allenata ieri e vivrà oggi altre 24 ore di riposo. L’appuntamento a Formello è per sabato alle 15:30, domenica alle 16:30 la rifinitura e poi la sfida lunedì alle 20:45.

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