Brambati sicuro: "I giocatori della Lazio si giocano un pezzo di storia"
All'indomani del successo ottenuto dalla Lazio a Bergamo, Massimo Brambati ha detto la sua sulla finale di Coppa Italia che i biancocelesti disputeranno contro l'Inter, dando, poi, un giudizio all'annata di Sarri. Di seguito le sue parole:
"Spero sia una bella finale quella con l'Inter, con due motivazioni differenti e credo che la Lazio ne abbia di più. E' un trofeo per le squadre non avvezze a combattere per trofei tutti gli anni, come lo fa l'Inter ultimamente. Credo che si giochino un pezzo di storia i giocatori della Lazio".
"La stagione di Sarri? Io gli do un 8 per quello che è successo col mercato, lo stadio vuoto, per come ha dovuto costruire la squadra con quello che aveva. Se vince la coppa gli do 10, perché vuol dire che hai battuto l'Inter, la più forte d'Italia".