Lazio, Zoff incorona Motta: "È stato straordinario, un piacere vederlo"
23.04.2026 19:00 di Christian Gugliotta
Ospite della trasmissione "Un giorno da pecora" su Rai Radio1, il leggendario portiere Dino Zoff ha lodato il biancoceleste Edoardo Motta, principale artefici della qualificazione in finale di Coppa Italia della Lazio. Queste le sue parole:
"Motta, il portierino della Lazio, è stato straordinario sui rigori, grandissimo, li ha parati in modo molto tranquillo. È stato veramente un piacere vederlo".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.