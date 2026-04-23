Lazio | Motta, parla l'ex allenatore: "Ha un dono, ma deve migliorare tanto"

Edoardo Motta eroe di Bergamo. Quattro rigori parati consecutivi, che hanno regalato la vittoria alla Lazio e la finale di Coppa Italia, da disputare contro l'Inter. Ai microfoni di gianlucadimarzio.com, il suo ex allenatore ai tempi del Monza Alessandro Lupi ha parlato delle sue qualità. Di seguito le sue parole.

"Quando la Lazio è andata ai rigori ero certo che passasse. Edo ha un dono incredibile. Con lui vinsi il campionato di Primavera 2. Al tempo decisi di alternare Edoardo e Andrea Mazza (oggi alla Giana Erminio in Serie C, ndr) in porta. Erano entrambi molto bravi. Ora deve migliorare tanto. Edoardo ha personalità e un'ottima reattività. Tra i pali è molto forte ma ha bisogno di lavorare. La Lazio gli sta dando una grande possibilità. I giovani bisogna formarli e lanciarli".