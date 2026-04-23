Udinese, contro la Lazio senza Karlstrom: Zaniolo in pole
Accumulate le fatiche tra Napoli e Atalanta, per la Lazio ora arriva il 'monday night' contro l'Udinese. Kosta Runjaic dovrà fare a meno di capitan Karlstrom, fermato dal giudice sportivo. Per la sua sostituzione il ballottaggio è tra Piotrowski, Miller e Zarraga, tre contendenti per due posti.
Nel reparto, in questo finale di campionato, ci potrebbe essere spazio anche per Camara, capitano dell'Under 17 della Francia. Dietro, confermata la cerniera formata da Kristensen, Kabasele e Solet (Bertola è infortunato), sulle fasce spazio a Ehizibue e Kamara (visto che Zanoli e Zemura sono ai box).
Davanti altra chance per Zaniolo come falso 9, anche se la tentazione di mettere Buksa come centravanti non manca, arretrando il fantasista di qualche metro.