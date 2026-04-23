Lazio - Inter, Sarri contro Chivu: due match in quattro giorni
23.04.2026 16:50 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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La Lazio conquista la finale di Coppa Italia e avrà un maggio decisamente impegantivo. Soprattutto, la squadra di Sarri, sfiderà l'Inter di Chivu per ben due volte in appena quattro giorni, prima in campionato e poi in coppa.
Lazio e Inter scenderanno in campo infatti prima il 9 maggio alle 18.00 per giocare la 36ª giornata del campionato di Serie A, con i nerazzurri che potrebbero già aver vinto lo scudetto, e poi, quattro giorni dopo, il 13 maggio si ritroveranno di nuovo all'Olimpico proprio per la finale di Coppa Italia.
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autore
Jessica Reatini
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