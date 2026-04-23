Lazio, Zaccagni esulta e chiama i tifosi: "Ci vediamo in finale!" - FT
23.04.2026 11:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Lazio è in finale di Coppa Italia. Battuta l'Atalanta ai rigori, decisivo Motta che ne ha parati quattro consecutivi. Dopo la partita, il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni ha esultato per la vittoria attraverso un post su Instagram con le immagini della New Balance Arena. Di seguito ciò che ha scritto: "Difficile da spiegare… CI VEDIAMO IN FINALE LAZIALI".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.