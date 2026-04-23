Lazio, la festa negli spogliatoi è il buongiorno più bello: il post della società - VD
23.04.2026 10:50 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Dopo una gara lunghissima, durata oltre 120 minuti, dopo i rigori e la super prestazione di Edoardo Motta finalmente la Lazio ha potuto festeggiare nella pancia della New Balance Arena la conquista del pass per la finale di Coppa Italia.
La festa è partita negli spogliatoi con cori e balli da parte di tutta la squadra. Immagini che la società ha postato sui social con scritto: “Buongiorno Laziali!”.
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Buongiorno Laziali 🩵#AvantiLazio pic.twitter.com/bqrY07ZYrM— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 23, 2026
autore
Jessica Reatini
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