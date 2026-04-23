Atalanta - Lazio, è stata la serata di Motta: prima impreciso, poi lo show tra i pali

23.04.2026 09:45 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Atalanta - Lazio, è stata la serata di Motta: prima impreciso, poi lo show tra i pali
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La notte che vale una stagione si tinge di biancoceleste. La Lazio espugna Bergamo al termine di una semifinale di ritorno tesa e combattuta, alla presenza anche del presidente Lotito. Dopo il 2-2 dell’andata servono i rigori, e lì sale in cattedra Motta: protagonista assoluto, è lui a trascinare i suoi in finale.

Eppure la serata di Motta non parte nel migliore dei modi. Come sottolinea Repubblica, per lunghi tratti è impreciso, soprattutto con i piedi. Poi, allo scadere dei novanta minuti, cambia tutto: sul colpo di testa di Scamacca vola e salva il risultato con la punta delle dita. È lì che nasce la sua notte. Dai supplementari ai rigori diventa il suo show: quattro parate consecutive dal dischetto, una serie devastante che spezza l’Atalanta e consegna la qualificazione alla Lazio. Non solo riflessi, ma anche freddezza e totale controllo del momento.

Nei tempi regolamentari la squadra di Sarri regge soprattutto con la difesa. Non brilla come a Napoli, fatica davanti, ma non si disunisce. Romagnoli illude con il gol dell’1-0, subito annullato dal pari di Pasalic, mentre Gila, fino al cambio, guida il reparto con sicurezza e letture perfette. Alla fine, però, il racconto torna lì dove deve: su Motta. I compagni lo circondano, lo portano in trionfo. L’eroe inatteso di una notte che può cambiare tutto.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.