Lazio - Inter, prima il campionato poi la finale: ecco quando si potrebbe giocare
RASSEGNA STAMPA - Prima il campionato, poi la finale di Coppa Italia. Lazio e Inter si affronteranno due volte nel giro di pochi giorni, in due sfide dal significato completamente diverso. La partita di Serie A, valida per la 36esima giornata, avrà veramente poco da dire, visto che con ogni probabilità i nerazzurri avranno già raggiunto la certezza aritmetica del titolo, mentre i biancocelesti, già da tempo, non hanno più obiettivi di classifica.
Tutt'altro valore, invece, avrà la finalissima del 13 maggio. All'Olimpico, squadra di Chivu andrà a caccia della doppietta scudetto-coppa, mentre gli uomini di Sarri avranno l'occasione di cambiare volto a questa stagione, sollevando un trofeo che manca da anni e che porterebbe anche l'accesso diretto All'Europa League.
Se per l'ultimo atto della Coppa Italia la data è già nota, per Lazio - Inter di campionato si attendono ancora decisione ufficiali. Secondo La Gazzetta dello Sport, si giocherà venerdì 8 o sabato 9 maggio, quattro o cinque giorni prima della finalissima. In questo senso, è indicativo il precedente dello scorso anno, quando le due finaliste Bologna e Milan si affrontarono prima di venerdì a San Siro (Serie A) e poi il mercoledì successivo all'Olimpico (Coppa Italia).