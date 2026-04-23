Lazio, Sarri salterà la finale di Coppa Italia contro l'Inter: il motivo
Non ci sarà Maurizio Sarri in panchina a guidare la Lazio nella finale di Coppa Italia in programma il 13 maggio all’Olimpico contro l’Inter.
Il tecnico biancoceleste, che era diffidato, nella gara contro l’Atalanta è stato ammonito dall’arbitro Colombo dopo un battibecco con il tecnico della Dea Palladino e, quindi, sarà squalificato come comunicato dal Giudice Sportivo.
Squalificato anche Palladino, che invece salterà la prima gara di Coppa Italia della prossima stagione.
Disposta inoltre un’ammenda di 3.000 euro all’Atalanta “per avere suoi sostenitori, al 41° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco ed uno nel recinto di giuoco”.
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