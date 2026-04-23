WOMEN | Lazio, ufficiale data e orario della 20ª giornata: l’appuntamento
23.04.2026 13:45 di Mauro Rossi
Ripartirà sabato 25 aprile il campionato della Lazio Women. Le biancocelesti saranno impegnate al Fersini contro il Sassuolo alle ore 12:30 a caccia di punti cruciali per mantenere vivo il sogno Champions League.
Dopo la sfida casalinga con le neroverdi sarà il turno del match in trasferta in casa del Parma. Proprio in vista della sfida contro le ducali, la FIGC ha reso note data e orario dell’appuntamento che attende la Lazio Women.
La ventesima giornata di Serie A Women vedrà impegnate le biancocelesti domenica 3 maggio in casa del Parma alle ore 12:30. Ancora da calendarizzare gli altri due appuntamenti rimanenti, da quello interno contro la Ternana alla trasferta con la Fiorentina che chiuderà la stagione.