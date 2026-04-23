Rambaudi: “Fame, grinta e applicazione: brava Lazio! Motta un grande”

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È intervenuto ai microfoni di Radiosei Roberto Rambaudi. L’ex calciatore biancoceleste ha commentato la gara vinta dalla Lazio ai rigori contro l’Atalanta che vale un posto in finale di Coppa Italia. Queste le sue parole: “Partita sofferta ma interpretata come dovevi, la Lazio si è difesa bene con l’organizzazione che ha”.

“Grande Motta, bravi anche i ragazzi a fare gol, ad essere lucidi. L’Atalanta ha dominato e tu l’hai vinta come volevi. Partita seria, difensiva, hai parcheggiato e ti sei mosso bene. La parata su Scamacca vale più dei rigori, è stata un miracolo”.

”Tutti hanno messo grinta, fame, applicazione. L’unico che non mi ha convinto molto è Isaksen, mi dispiace ma lo dico perché so che può fare meglio. Ancora una volta mi è piaciuto Noslin, ha fatto una gara di presenza, di corsa, di lotta. Però tutti si sono messi in mostra in maniera positiva per la prestazione fatta in fase difensiva”.