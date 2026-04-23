Roma, Sabatini: "Gasperini pessimo comunicatore, nessun rispetto per Massara"
Raggiunto dai microfoni di Gazzetta.it Walter Sabatini è tornato a parlare di quanto sta accadendo all’interno della Roma prendendo le difese del ds Massara.
“Lui è il ds e va trattato con rispetto. Gasperini è un ottimo allenatore, però sul piano della comunicazione ha fatto cose pessime. Ha attaccato il ds in maniera inconcepibile e condotto il gruppo in modo personale bocciando giocatori con scelte e parole: non è stato certo un amico dell’azienda Roma”.
“Dispiace che da tutto questo Massara ne esca frantumato sul piano dialettico, non si quello sostanziale”.
“Ranieri? Era esasperato dalle uscite del tecnico. Non credo abbia mai vissuto una situazione così torbida. Penso che Ranieri non possa accettare questo tipo di convivenza, qualcosa succederà: o Claudio prende una decisione che lo riguarda, come quella di andarsene, o la prenderanno i Friedkin nei confronti dell’uno o dell’altro”.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.