Coppa Italia, Sarri guida la Lazio in finale: i quotidiani lo esaltano

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Si dice che il valore di un vero capitano si veda soprattutto nella tempesta. È nei momenti più complicati che un vero leader deve mostrare tutto il suo carisma e la sua capacità di guidare un gruppo attraverso le difficoltà. In una stagione così controversa, Sarri ha tenuto in vita la sua Lazio, compiendo un'impresa straordinaria. La finale di Coppa Italia conquistata è il risultato del lavoro di un allenatore che è riuscito a tenere compatta la sua squadra, isolandola, per quanto possibile, da ogni dinamica extra campo e infondendogli energia e stimoli per provare a inseguire l'ultimo obiettivo rimasto.

L'ultimo capitolo di questa annata deve ancora essere scritto e il merito è in gran parte del Comandante. Queste le pagelle redatte dai principali quotidiani sportivi e non all'indomani della sfida contro l'Atalanta.

CORRIERE DELLO SPORT - Sarri 8.

GAZZETTA DELLO SPORT - Sarri 7.

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