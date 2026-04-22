MOVIOLA | Atalanta - Lazio, Colombo fa l’inglese ma non convince
Si deciderà ai calci di rigore la sfida tra Atalanta e Lazio per un posto in finale di Coppa Italia. Un segno x che aggiorna sempre in positivo il bilancio con Andrea Colombo, che recita 7 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta. Direzione non impeccabile del fischietto della sezione di Como, coadiuvato dal Var in più di una occasione e non sempre convincente nelle scelte. A seguire, gli episodi disciplinari più rilevanti del match.
PRIMO TEMPO
11’ - In confusione Colombo in questi primi minuti che, colto spesso dalla tentazione di lasciar correre, sorvola erroneamente su alcuni interventi ruvidi dei giocatori dell’Atalanta: nello specifico, nel contropiede gestito da Noslin, segnala solo in un secondo momento il doppio fallo ai danni di Zaccagni e dello stesso Noslin.
25’ - Abbaglio clamoroso di Colombo che concede un calcio d’angolo alla Dea nonostante l’ultima deviazione evidente di Krstovic: sarà solo un check ‘furtivo’ del Var a far poi giustizia con la rimessa dal fondo per la Lazio.
30’ - Spunto in velocità di Cancellieri quasi sulla linea del fallo laterale, Kolasinac è in ritardo e non può far altro che stenderlo: giallo inevitabile, il primo della gara.
38 - È questa volta lo stesso Cancellieri ad entrare nel taccuino di Colombo: intervento duro su Ederson, ammonizione anche per il biancoceleste.
45’ - 2 minuti di recupero concessi.
SECONDO TEMPO
48’ - Richiamo solo verbale per Motta reo di aver tardato oltremodo il rinvio.
53’ - Proteste vibranti degli atalantini per un’entrata decisa di Patric su Bernasconi che resta a terra dolorante. Colombo lascia proseguire: intervento duro, ma lo spagnolo va col piattone sul pallone per poi intercettare l’avversario che subisce la torsione della gamba. Ammonito Palladino per il trambusto sulle panchine.
62’ - Dopo un lungo silent-check, seguito poi da una on-field review, Colombo annulla il gol di Ederson: sanzionato l’intervento di Krstovic che colpisce le mani di Motta nel tentativo di agguantare la sfera. Valutato al monitor anche il precedente tocco con il braccio di Gila, che prima però intercetta la sfera con la gamba.
72’ - Ammonito anche Sarri per aver lasciato la sua area tecnica nel confronto ancora acceso con la panchina dell’Atalanta.
75’ - Proteste biancocelesti per il tocco di mano di Scalvini in area nerazzurra nel tentativo di difendere il pallone su pressione di Noslin: breve silent-check, poi Colombo fa proseguire. Il tocco è evidente, ma probabilmente giudicato fortuito in sala Var.
90’ - Segnalati 6 minuti di extra-time.
PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE
97’ - Non convalidato il gol di Raspadori: sul cross di De Ketelaere, Zappacosta - autore dell’assist - è in posizione di offside.
103’ - Proteste biancocelesti per la trattenuta evidente di Ahanor su Pedro non fischiata da Colombo: dall’episodio l’Atalanta ha potuto usufruire di un prezioso contropiede.
SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE
116’ - Dribbling di Pedro su Scamacca che lo stende: ammonito l’attaccante della Dea.
119’ - Trattenuta ‘tattica’ di Lazzari su Zappacosta: ammonizione automatica.