Lazio, Taylor a LSC: "Vogliamo la finale. Ai tifosi dico..."
22.04.2026 20:22 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
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Kenneth Taylor ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto per presentare il match di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta: "Siamo pronti, speriamo di far bene, ci siamo preparati per fare una gran partita contro una grande squadra, gara complicata. Vogliamo andare in finale, dobbiamo crederci, provare a vincere il torneo, siamo arrivati fino a qui per questo.
Tifosi? È una delle cose più belle e spero di vederli ancora di più, l’amore dei tifosi è una delle cose più belle nel calcio”.