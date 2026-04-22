Atalanta, Percassi a Mediaset: "La Lazio è molto forte, sarà difficile"

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L'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi è intervenuto ai microfoni di Mediaset prima della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni: “Sappiamo il valore di una gara di questo tipo, siamo contenti di giocarla in casa sapendo di contare sul nostro pubblico e un’atmosfera che ci spingerà molto e speriamo di fare una buona gara. Sappiamo che in campo ci sarà una squadra molto forte, sabato lo ha dimostrato. Sarà una partita difficile e vediamo di fare bene”.

“Giovani? Noi qualcuno lo abbiamo e siamo contenti. Speriamo che nel prossimo futuro ne arrivino altri. Dobbiamo fare delle riflessioni ma il talento c’è nei nostri settori giovanili. Sono convinto che ci siano delle basi da cui ripartire per il calcio italiano”.

“Gasperini? Abbiamo vissuto dei momenti importanti, 9 anni straordinari dal punto di vista sportivo. Normale che quando si ripercorrono certe storie ci si lasci alle emozioni. Il calcio però non lascia tempo e noi siamo concentrati su presente e futuro”.