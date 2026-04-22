Atalanta - Lazio, le formazioni ufficiali: sorpresa Patric! Gioca Noslin
Il grande appuntamento è arrivato. La Lazio vola a Bergamo: contro l'Atalanta si gioca un posto in finale di Coppa Italia. Si riparte dal 2-2 dell'andata all'Olimpico, con il gol di Musah nel finale. Sarri, ormai senza Provedel, Rovella e Furlanetto, ritrova Marusic in campo dall'inizio, con Lazzari pronto a subentrare. Di fronte a Motta in porta, al centro della difesa confermata la coppia Gila - Romagnoli, con Nuno Tavares a sinistra. Piccolo cambio a centrocampo con Basic insieme a Patric e Taylor. In attacco Cancellieri titolare con Isaksen che partirà dalla panchina. Al centro Noslin mentre a sinistra ci sarà Zaccagni.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernaconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All.: Palladino.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disp.: Giacomone, Pannozzo, Provstgaard, Hysaj, Pellegrini, Lazzari, Cataldi, Dele-Bashiru, Belahyane, Przyborek, Pedro, Isaksen, Dia, Ratkov, Maldini. All.: Sarri.