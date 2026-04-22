Lazio, Il Mattino rilancia: “De Laurentiis pensa a Sarri per il Napoli”
RASSEGNA STAMPA - Resta ancora tutto da definire il futuro della panchina del Napoli. Al netto dei risultati che non mettono in discussione l'attuale allenatore, Antonio Conte rimane un forte candidato alla panchina della Nazionale. Il contratto del salentino con i partenopei scadrà nel 2027, ma non è da escludere una separazione anticipata in caso di chiamata degli Azzurri.
Per questo, De Laurentiis si sta già guardando intorno per non farsi trovare impreparato qualora Conte dovesse decidere di lasciare il Napoli. E, come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, uno dei principali candidati in lista in caso di addio del salentino è proprio Maurizio Sarri.
L’attuale allenatore della Lazio è in cima ai pensieri di De Laurentiis, per quanto sia prematuro parlare di qualsiasi tipo di trattativa anche solo abbozzata. Il ricordo lasciato da Sarri a Napoli rimane eccellente, nonostante lo scudetto sfumato nel 2017/18. Lo stesso allenatore biancoceleste di recente ha glissato sulla possibilità, definendola “un’eventualità molto remota”. Oltre a Sarri, rimane in lista anche Roberto Mancini, che interrogato sulla possbilità ha risposto: “Tutto è possibile”.
Al netto di voci e indiscrezioni, Sarri rimane legato alla Lazio da un contratto fino al 30 giugno 2028. E, come più volte sottolineato nel corso della stagione dallo stesso tecnico, ogni riflessione sul futuro sarà affrontata dopo il termine del campionato a seguito dei confronti che andranno in scena con la società.