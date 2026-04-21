Atalanta - Lazio, tifosi a Fiumicino prima della partenza: l'episodio - FOTO
21.04.2026 18:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Doppio bagno di folla per la Lazio alla vigilia della gara di Coppa Italia contro l’Atalanta. Dopo l’appuntamento nel centro sportivo alle 10:00, per una prima parte di rifinitura aperta al pubblico, la squadra ha ricevuto il calore dei propri tifosi anche nel pomeriggio.
Circa 200 laziali, infatti, si sono ritrovati a Fiumicino nel pomeriggio per incitare la squadra e lo staff appena prima dell’imbarco sull’aereo che sta portando, proprio in questi minuti, la Lazio a Bergamo, come avvenuto spesso negli ultimi anni fuori la stazione Termini alla vigilia delle gare di cartello col Napoli.
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.