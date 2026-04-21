Lazio, Rocchi: "Coppa Italia? Sarri non è sfavorito con l'Atalanta, ma..."
Lazio in semifinale. Penultima pagina in Coppa Italia, Sarri vuole conquistare anche quella seguente e poi chissà, magari alzare il trofeo al cielo che varrebbe chiudere al massimo una stagione 'devastante'. Tommaso Rocchi, ex giocatore biancoceleste è intervenuto sulle pagine de Il Tempo per presentare il match contro l'Atalanta valevole per la semifinale di ritorno, soffermandosi anche sulle possibilità di arrivare in finale.
" Ho sempre pensato , o comunque ho sempre vissuto certi tipi di partite, nella convinzione che chi ha di più deve dare di più. Anche da capitano, sentivo sempre la responsabilità di dover trascinare gli altri. Tutti devono dare il meglio in quello che sanno fare meglio. Non è solo una questione di nome, ma di quello che si ha dentro. La partita di domani è difficilissima, ma la Lazio può battere l'Atalanta. Ha tutte le carte per farlo e per me non è sfavorita, anche se gli uomini di Palladino hanno dalla loro il campo”.