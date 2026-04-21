Lazio, i tifosi pazzi di Cataldi: cori anche per il centrocampista
21.04.2026 11:10 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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La Lazio è scesa in campo a Formello per la sessione di allenamento alla vigilia della partita tra Lazio e Atalanta, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Una rifinitura speciale, per la presenza dei tifosi sugli spalti che, al momento dell'ingresso in campo della squadra, l'ha omaggiata con cori dedicati soprattutto a Maurizio Sarri e a Danilo Cataldi. Il centrocampista romano, tornato in estate dal prestito a Firenze, si è riconquistato l'affetto del popolo biancoceleste a suon di ottime prestazioni che non hanno fatto sentire l'assenza di una pedina importante come Rovella.
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.