Lazio, Pedro fa esplodere la folla: i tifosi incitano lo spagnolo
21.04.2026 11:28 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Non solo i cori per Cataldi e Sarri, la tribuna del Mirko Fersini di Formello ha omaggiato anche Pedro Rodriguez. L'attaccante spagnolo, in campo con la squadra per l'allenamento di rifinitura tra Lazio e Atalanta, è stato celebrato dai tifosi che sono accorsi a seguire l'allenamento.
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.