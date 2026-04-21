Delio Rossi: “Lazio, puoi farcela: ecco chi la deciderà. E tra Inter e Como…”

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© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA - È intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport Delio Rossi. L’ex allenatore della Lazio ha un passato anche sulla panchina dell’Atalanta e ha presentato così la sfida di Coppa Italia: “L’Atalanta fino a poco tempo fa sembrava messa meglio. Ma la Lazio vista sabato a Napoli rimette tutto in discussione. Sarà una parità equilibrata, con due squadre che hanno dimostrato nell’ultimo turno di campionato di stare bene entrambe. È quasi impossibile prevedere chi possa avere la meglio. Come al solito decideranno gli episodi”.

Sui singoli, poi, Delio Rossi ha le idee chiare: “Dico De Ketelaere da una parte e Zaccagni dall’altra. Mi sembrano quelli maggiormente in grado di deciderla. Poi invece magari succederà che ci pensa un outsider”. Merito anche dei due allenatori, se la gara si preannuncia così in bilico: “Palladino e Sarri quest’anno hanno avuto un compito difficile, ma sono riusciti a ottenere il massimo dalle loro squadre. Il giudizio finale dipenderà però dai risultati. La Coppa Italia è fondamentale per entrambi”.

Infine, Delio Rossi guarda anche al futuro e dice la sua sul possibile miglior avversario da trovare in finale di Coppa Italia. L’ex tecnico non ha dubbi: “In finale meglio l’Inter, perché il pronostico sarebbe tutto per la squadra di Chivu e questo toglierebbe pressioni”.