Lazio, Isaksen a salve: Cancellieri spera nella terza di fila con l’Atalanta
RASSEGNA STAMPA - Come spesso accaduto dal momento del suo arrivo alla Lazio, continua a vivere di alti e bassi Gustav Isaksen. Il danese si è fermato nuovamente sul più bello, questa volta frenato non da problemi fisici ma dal contraccolpo della mancata qualificazione della sua Danimarca al Mondiale.
Non è un caso che l’Isaksen tornato dalla nazionale non sia partito titolare in due gare su due, a maggior ragione pensando alle condizioni del danese nel momento di lasciare Formello. Al suo rientro nel centro sportivo, però, l’esterno ha perso la titolarità con Cancellieri che è riuscito ad approfittarne segnando anche un gol al Maradona.
Una rete che dà fiducia e che a questo punto candida l’ex Verona anche per la terza consecutiva da titolare. Cancellieri, riporta il Messaggero, sembra infatti al momento avanti rispetto a Isaksen in un ballottaggio comunque aperto e che verrà sciolto solo nelle prossime ore in vista della gara che vale una stagione, quella che la Lazio giocherà domani a Bergamo contro l’Atalanta.