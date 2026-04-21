Lazio, senti Rocchi: "Questa nuova versione di Sarri può far male all'Atalanta"

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© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

La Coppa Italia sta per accogliere Atalanta - Lazio, l'ultimo atto che decreterà chi volerà in finale. A presentare il match è Tommaso Rocchi, ex capitano della Lazio con cui ha vinto la finale di Coppa Italia contro la Sampdoria e poi ha messo in bacheca il bis a distanza di pochi mesi nella notte di Pechino contro gli imbattibili di Mourinho. Queste le parole dell'attuale allenatore del Guidonia Montecelio Primavera ai microfoni de Il Tempo:

"Sicuramente la vittoria contro il Napoli è importante anche perché la stagione è stata finora difficile. La Lazio ha fatto molto bene, sfruttando il modo di giocare e il modo di interpretare la partita dell'avversario e questo avvicinarsi poi a una semifinale che, c'è poco da da fare, vale una stagione. Questa nuova versione mi piace perché paradossalmente si trova meglio con una squadra più forte, che gioca e che quindi ti dà anche la possibilità di avere spazi da attaccare. E questo può mettere in difficoltà sicuramente anche l'Atalanta, anche perché la squadra di Palladino è una buonissima formazione quindi penso che comunque sarà una partita impegnativa".