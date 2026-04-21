Lazio, la difesa è tornata un muro invalicabile: il dato nelle ultime uscite
RASSEGNA STAMPA - Ben tornata solidità difensiva. La Lazio si riscopre invalicabile dopo una fase di stagione in cui aveva iniziato a subire qualche rete in più rispetto allo straordinario ritmo tenuto a inizio stagione.
Fino alla sedicesima giornata, infatti, la Lazio aveva tenuto la porta inviolata in ben nove occasioni. Da quel momento qualche scossone arrivato dall’apertura del mercato, con addii importanti e distrazioni, ma anche la necessità di adattamento dei nuovi avevano reso più fragile la difesa biancoceleste.
Dalla diciassettesima alla ventottesima giornata la Lazio era riuscita a mantenere la porta inviolata in appena tre occasioni su dodici, salvo poi cambiare nuovamente ritmo. Come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, infatti, sono appena due i gol subiti nelle ultime cinque gare, uno dal Parma e uno dalla Fiorentina, mantenendo invece la porta inviolata contro squadre di prima fascia come Milan, Napoli e Bologna. Meglio ha fatto soltanto la Juventus nello stesso periodo, con appena una rete subita.