Natale di Roma, gli auguri della Lazio: "Dal 1900 la nostra città" - FOTO
21.04.2026 10:50 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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21 aprile 753 a.C. La leggenda narra che ben 2779 anni fa nasceva la città di Roma, destinata poi a diventare capitale d'Italia e una delle città più famose e importanti al mondo. Il 21 aprile è un giorno da segnare sul calendario per tutti i cittadini romani, orgogliosi di far parte nel loro piccolo dell'immensa storia di questa città. E, come prima squadra della capitale, non potevano che arrivare gli auguri della Lazio, che ha postato sui social una grafica per celebrare questa data.
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.