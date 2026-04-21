Atalanta - Lazio, Dele-Bashiru spinge per la Coppa Italia: quattro dubbi per Sarri
RASSEGNA STAMPA - Atalanta - Lazio il secondo atto si avvicina. Quattro dubbi distribuiti nei reparti, stavolta l’infermeria c’entra solo per Marusic -che partirà con la squadra tentando il recupero dall’infortunio - e per Lazzari, che ha chiuso il match a Napoli coi crampi. Tutti gli altri ballottaggi sono tecnici o tattici.
Come riporta il Corriere dello Sport, Cataldi e Taylor hanno la maglia assicurata in mediana, resta da definire la mezzala destra. Basic ha segnato il gol del raddoppio e lasciato il campo per Dele-Bashiru a soli 20 minuti dalla fine. Il nigeriano resta favorito per domani: aveva colpito nella semifinale d’andata e più in generale ha sempre convinto nelle partite contro l’Atalanta.
Davanti Noslin, Maldini ha giocato e deluso con il Parma. Le altre scelte sembrano certe: Zaccagni a sinistra nel tridente, Tavares terzino alle sue spalle, la coppia Gila-Romagnoli al centro della difesa. Tra i pali Motta all’esordio in Coppa Italia.